Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Köktü koku isyan ettirdi, ekipler harekete geçti! Yemek artıkları, böcek istilası...

Köktü koku isyan ettirdi, ekipler harekete geçti! Yemek artıkları, böcek istilası...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Apartman, Kötü Koku, Çöp, Böcek İstilası, Sağlık Sorunu, Nilüfer, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir apartmanın en üst katından yayılan kötü koku bina sakinlerini isyan ettirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, 2 çocuklu bir annenin yaşadığı daireden 2 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katından yayılan ağır koku nedeniyle apartman sakinleri, durumu Nilüfer Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen zabıta ve temizlik ekipleri, dairede inceleme yaptı.

Köktü koku isyan ettirdi, ekipler harekete geçti! Yemek artıkları, böcek istilası... - 1. Resim

YEMEK ARTIKLARI, BÖCEK İSTİLASI...

İnceleme sonucu 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü belirlendi. İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle ekipler durumu yargıya taşıdı.

Köktü koku isyan ettirdi, ekipler harekete geçti! Yemek artıkları, böcek istilası... - 2. Resim

2 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKTI

Mahkeme kararıyla daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkardı. Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi.

Öte yandan, çocukların sağlık durumlarının incelenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildi.

Köktü koku isyan ettirdi, ekipler harekete geçti! Yemek artıkları, böcek istilası... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiracılar dikkat! Ekim 2025 kira zam oranı belli olduOlay yeri Adana... "Beni kurtarın" dedi, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olay yeri Adana... "Beni kurtarın" dedi, geri dönüp dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. Sayfa112'yi arayıp yardım istedi, sonra cinayet işledi!Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaGaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varAdana'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüsü cayır cayır yandı - 3. SayfaAdana'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otobüsü cayır cayır yandıSinek ölüsüne, 'çörek otu' savunması! Şahinbey Belediye Başkanı mide bulandıran pastanede çileden çıktı: Halktan özür dile - 3. SayfaBaşkan çileden çıktı! "Halktan özür dile"30 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı - 3. Sayfa30 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama varKayseri'de yaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu! Oracıkta can verdiler - 3. SayfaYaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...