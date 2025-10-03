3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi zammını etkileyecek

Eylül ayı enflasyon oranının aylık bazda %3,23 olarak açıklanmasıyla, Temmuz ve Ağustos enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekliler için üç aylık dönem farkı ortaya çıktı. Bu fark, 2026 Ocak’ında uygulanacak maaş artışlarının önemli bir bileşeni olacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in verilerine göre eylül ayı enflasyonu aylık %3,23 olarak gerçekleşti. Temmuz ayındaki oran %2,06, Ağustos ayı ise %2,04 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu rakamlar bir araya getirildiğinde memur ve memur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı %2,38 olarak hesaplanıyor.

Bu yüzde, toplu sözleşme zammına eklenecek ve ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Öte yandan işçi ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı %7,50 oldu.

Memur ve memur emeklisi kesin zam oranı yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

2026 Ocak döneminde memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından zammını alacak. Resmi karara göre 2026 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı %11, ikinci altı ayı için %7 olacak.

Yani, toplu sözleşme ile belirlenen %11’lik artışa ek olarak, o döneme ait 6 aylık enflasyon farkı da memur ücretlerine eklenecek.