Endonezya'daki faciada ölü sayısı arttı! Okul binası çöktü, onlarca çocuk kayıp
Endonezya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen faciada bilanço arttı. Kaçak kat çıkılan okul binası çöktü, 6 öğrenci hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan son açıklamada 55 çocuğun hala kayıp olduğu bildirildi.
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8'e yükseldi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI, 55 ÖĞRENCİ KAYIPLARA KARIŞTI
Yetkililer, 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 105 kadar öğrencinin yaralandığını, 55 öğrenciden halen haber alınamadığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmaları ağır makinelerle sürerken yetkililer, enkazın altında dünden itibaren yaşam belirtisi tespit edilmediğini, ölü sayısının artmasını öngördüklerini ifade etti.
Yetkililer, iki katlı binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını aktardı.