Enflasyonun ardından belli oldu! İşte eylülde yatırım araçlarının reel getirisi

TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül enflasyonu aylık bazda %3,23 olarak gerçekleşti. Böylece yatırım araçlarının reel getirisi de belli oldu. Geçen ay sadece gram altın enflasyona karşı önemli bir koruma sağladı. TL mevduat yatırımcısı enflasyona yenilmese de sınırlı bir reel getiri sağladı. Döviz yatırımcısı ise yine kayıp yaşadı. İşte eylülde reel getiriler...
TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda eylül ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda %3,23 artış kaydetti ve beklentilerden bir miktar yüksek geldi.
EYLÜLDE NOMİNAL GETİRİLER
Geçen ay yatırım araçlarının nominal getirisi şöyle gerçekleşmişti:
- Gram altın: %13,25
- TL mevduat: %3,50
- Euro: %1,50
- Dolar: %1,10
- Borsa (BİST 100): %-2,44
EYLÜLDE REEL GETİRİLER
Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise geçen ay reel getiriler şu şeklide gerçekleşti:
- Gram altın: %9,71
- TL mevduat: %0,26
- Euro: %-1,68
- Dolar: %-2,06
- Borsa (BİST 100): %-5,49
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
Eylülde sadece gram altın yatırımcısı enflasyona karşı önemli bir koruma elde etmiş gözüküyor.
TL mevduat yatırımcısı enflasyona yenilmese de oldukça sınırlı bir reel getiri sağlamış.
Döviz ve borsa yatırımcısı ise enflasyon karşısında reel kayıp yaşamış.
