Enflasyonun ardından belli oldu! İşte eylülde yatırım araçlarının reel getirisi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda eylül ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda %3,23 artış kaydetti ve beklentilerden bir miktar yüksek geldi.

EYLÜLDE NOMİNAL GETİRİLER

Geçen ay yatırım araçlarının nominal getirisi şöyle gerçekleşmişti:

Gram altın: %13,25

%13,25 TL mevduat: %3,50

%3,50 Euro: %1,50

%1,50 Dolar: %1,10

%1,10 Borsa (BİST 100): %-2,44

EYLÜLDE REEL GETİRİLER

Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise geçen ay reel getiriler şu şeklide gerçekleşti:

Gram altın: %9,71

%9,71 TL mevduat: %0,26

%0,26 Euro: %-1,68

%-1,68 Dolar: %-2,06

%-2,06 Borsa (BİST 100): %-5,49

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Eylülde sadece gram altın yatırımcısı enflasyona karşı önemli bir koruma elde etmiş gözüküyor.

TL mevduat yatırımcısı enflasyona yenilmese de oldukça sınırlı bir reel getiri sağlamış.

Döviz ve borsa yatırımcısı ise enflasyon karşısında reel kayıp yaşamış.