İstanbul’un enflasyonu %40,75: Zam şampiyonu eğitim 

İstanbul Ticaret Odası (İTO),Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,29 artış gösterdi. Perakende fiyatlarda artış eylülde geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,75 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 22,12 oldu.

İlgili Haber TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2025 Eylül enflasyon açıklaması

Eylülde aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı, eğitimde yüzde 24,26, ulaştırmada yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültürde yüzde 3,15, lokanta ve otellerde yüzde 2,57, konutta yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,95, ev eşyasında yüzde 1,82, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,36 olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda sağlık harcamaları ile haberleşme harcamalarında bir değişim izlenmezken, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,05’lik düşüş yaşandı.