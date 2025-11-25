Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve üç mahalleyi etkileyen su kesintisi, bölge sakinlerini mağdur etti. Ana şebeke arızası sebebiyle su verilemeyen Fevzi Paşa, Gazi Osman Paşa ve Yıldırım Beyazıt Mahalleri'nde vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çerkezköy'de su kesintisi yaşanıyor.

Su kesintisinden etkilenen bölge sakinleri "25 Kasım Çerkezköy'de sular saat kaçta verilecek?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Fevzi Paşa, Gazi Osman Paşa ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri'nde sular 12.00'da gelecektir.

