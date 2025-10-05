Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kırşehir'de yaşlı çifti, silahla vuran katil zanlısı cezaevinde kalp krizi geçirdi!

Kırşehir'de yaşlı çifti, silahla vuran katil zanlısı cezaevinde kalp krizi geçirdi!

Kırşehir'de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan Refik K. ve Emine K. çiftinin katil zanlısı, gönderildiği cezaevinde kalp krizi geçirdi. H.D. isimli zanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde yaşlı çifti silahla vurarak öldüren katil zanlısı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CEZAEVİNDE FENALAŞTI 

Geçtiğimiz günlerde Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda Refik K. (63) ve eşi Emine K. (62); evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirlenen H.D., Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan H.D., çıkarıldığı Yerköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevinde kaldığı sırada fenalaşan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ 

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.D.'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. H.D.'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

