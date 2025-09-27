Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti

Kırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti

Kırşehir&#039;de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı. Katil zanlısı, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.’yü bıçakla öldürdü.

AİLESİNİ KATLETTİ, SAATLER SONRA YAKALANDI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları

F.B. ve N.G.’ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Kırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti - 1. Resim

Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

