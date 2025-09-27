Kırşehir'de aile faciası! Anne ve babasını bıçakla katletti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı. Katil zanlısı, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.
Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.’yü bıçakla öldürdü.
AİLESİNİ KATLETTİ, SAATLER SONRA YAKALANDI
Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları
F.B. ve N.G.’ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş