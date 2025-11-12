Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Keçiören’de acı olay! “Kayınvalidesini öldüresiye dövdü” iddiası tüyler ürpertti

Keçiören’de acı olay! “Kayınvalidesini öldüresiye dövdü” iddiası tüyler ürpertti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Keçiören, Şiddet, Cinayet, Gelin, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen 86 yaşındaki kadın, iki haftalık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gelin, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan şiddet, aile üyeleri arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı.

Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 

İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darbetti. 

Keçiören’de acı olay! “Kayınvalidesini öldüresiye dövdü” iddiası tüyler ürpertti - 1. Resim

KAYINVALİDE CAN VERDİ, GELİN GÖZALTINDA

Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette ifadesi alınan koca, F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Keçiören’de acı olay! “Kayınvalidesini öldüresiye dövdü” iddiası tüyler ürpertti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuncay Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri merak ediliyorİzmir Torbalı'da 5 kişinin öldüğü patlamada karar çıktı! İşçi ve işletme sahibine yıllar sürecek hapis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir Torbalı'da 5 kişinin öldüğü patlamada karar çıktı! İşçi ve işletme sahibine yıllar sürecek hapis - 3. Sayfaİşçi ve işletme sahibine yıllar sürecek hapisSamsun'da 'sahte kahve operasyonu': 1 milyon 200 bin liralık ürün ele geçirildi - 3. SayfaSamsun'da sahte kahve operasyonu!Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaÇorum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varBir anda alev topuna döndü! Vatandaşlar facianın önüne geçti - 3. SayfaBir anda alev topuna döndü! Vatandaşlar facianın önüne geçtiBu kez başıboş köpek değil at koşturdu! İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay - 3. SayfaBu kez başıboş köpek değil at koşturduGiresun'da balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu - 3. SayfaBalıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...