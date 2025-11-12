Keçiören’de acı olay! “Kayınvalidesini öldüresiye dövdü” iddiası tüyler ürpertti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde gelini tarafından darbedildiği iddia edilen 86 yaşındaki kadın, iki haftalık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gelin, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan şiddet, aile üyeleri arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı.
Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.
İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darbetti.
KAYINVALİDE CAN VERDİ, GELİN GÖZALTINDA
Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Emniyette ifadesi alınan koca, F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.