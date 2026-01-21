Bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler, 2026 MSB sınıflandırma sonuçlarına odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafıdan yapılacak açıklamayla beraber askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasındadır.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), 2026 yılı bedelli askerlik sürecine ilişkin takvim belli oldu. Daha önce başvurularını tamamlayan yükümlülerim hangi dönemde ve hangi birlikte temel askerlik eğitimini alacağı, dijital kura ve sınıflandırma işlemleriyle belirlenecek. Ocak ayının sonlarına doğru askerlik planlarını şekillendirmek isteyen adaylar, MSB'den yapılacak resmi duyurulara odaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamanın ardından 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 Perşembe tarihinde duyurulacak.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklamasıyla adaylar, e-Devlet Kapısı'na T.C kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" ya da "Askerliği" yazması gerekiyor. Açılan ekranda yer alan "Sınıflandırma Sonucu" ya da "Celp Bilgileri" bölümünden eğitim alacakları birlik, celp dönemi ve sevk tarihlerini görüntüleyebilecek.

