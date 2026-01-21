İstanbul Boğazı’nda dün öğle saatlerinde deniz yüzeyinde fark edilen erkek cesedinin kimliği netlik kazandı. Deniz Polisi ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunduğu görülen cansız bedenin, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrası ''Nikolai Svechnikov kimdir?'' sorusu gündeme getirildi. İşte Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov hakkında bazı detaylar...

Nikolai Svechnikov günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alırken İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedine ilişkin detaylar netlik kazandı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin kimliği tespit edildi. İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız bedenin, Ağustos ayında düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan ve yarış sonrası karaya ulaşamadığı bildirilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olduğu kesinleşti. Peki, kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kimdir?

NİKOLAİ SVECHNİKOV KİMDİR?

Nikolai Svechnikov, Moskova doğumlu profesyonel yüzücü ve yüzme antrenörüydü. Rusya’nın önde gelen spor haber portallarından Sport-Express’in aktardığına göre, Nikolai Svechnikov 29 yaşındaydı ve yüzmede "spor ustalığına aday" unvanına sahipti.

Svechnikov, Moskova’da yüzme antrenörü olarak çalışmakta ve aynı zamanda kendi yüzme okulunu kurmuş bir sporcu olarak tanınmaktaydı. Yarışma ve açık su yüzmesi konusunda deneyimli olduğu, bu nedenle Boğaz geçişi gibi zorlu organizasyonlara katıldığı belirtilmişti.

Sport-Express, Nikolai Svechnikov’un rastgele bir amatör değil, açık su koşullarını bilen alanında uzman bir antrenör ve sporcu olduğunu da vurguladı.

KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizden çıkmadığı fark edilen Nikolai Svechnikov için yarışın yapıldığı gün arama çalışmaları başlatılmıştı. Günler süren çalışmaların ardından İstanbul Boğazı’nda bulunan erkek cesedinin Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.

Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cansız bedenin kimliği yapılan incelemeler sonucunda kesinleşti. Olayla ilgili adli süreç ise hala devam ediyor.

