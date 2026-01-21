Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Nikolai Svechnikov’a ait çıktı
Dün İstanbul Boğazı'nda üzerinde mayo bulunan bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.
- Dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
- Cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.
- Svechnikov, 24 Ağustos'taki 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmuştu.
- Kaybolmasının ardından aynı gün arama çalışmaları başlatılmıştı.
Dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde mayo bulunması dikkat çekmişti.
CESET RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI
Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı.
