İstanbul Kağıthane'de patlama! 1 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de patlama! 1 kişi yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Kağıthane’de bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane’de, bir binada çıkan yangın sonrası bir patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

İstanbul Kağıthane'de patlama! 1 kişi yaralandı - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Kağıthane'de patlama! 1 kişi yaralandı - 2. Resim

1 KİŞİ YARALANDI

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Kağıthane'de patlama! 1 kişi yaralandı - 3. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

