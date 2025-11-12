Yağ fabrikasında korkutan patlama! 1'i ağır 10 işçi yaralı

Afyonkarahisar kent merkezi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yağ fabrikasında patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.