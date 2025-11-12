İzmir Torbalı'da 5 kişinin öldüğü patlamada karar çıktı! İşçi ve işletme sahibine yıllar sürecek hapis

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tüpü değiştiren işçi 10 yıl 10 ay, işletme sahibi 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, gaz firması yetkilisinin cezası para cezasına çevrildi.

PATLAMADA 5 KİŞİ ÖLMÜŞ, 63 KİŞİ YARALANMIŞTI

30 Haziran 2024 günü saat 15.00 sıralarında, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan bir iş yerinde tüp patlaması meydana gelmişti. Olayda Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybederken, 63 kişi yaralanmıştı.

RUHSATSIZ İŞ YERİ VE İHMALLER ZİNCİRİ

Patlama çevredeki 10 binada hasara neden olmuş, iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile işletme sahibi G.K. jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

DURUŞMADA AİLELER VE AVUKATLAR TEPKİLİYDİ

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Gülden K. ve Osman İ. katıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mağdur ailelerinin avukatı Mustafa Sağ, iş yerinde ruhsat, gaz sensörü ve uygun havalandırma bulunmadığını vurgulayarak, "Bu kadar ihmal varken olayı basit taksir olarak değerlendirmek benzer suçların önünü açar." dedi.

SANIKLARDAN SUÇLAMALARA FARKLI SAVUNMALAR

İşletme sahibi Gülden K., tüpü değiştiren işçiyi suçlayarak, "Olay beni derinden üzüyor. Keşke gerekli kontrolleri yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye başvurumuz olmuştu." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa K. ise gerekli kontrolleri yaptığını savunarak, "Günde birkaç defa tüp takıyorum, hangi tüpün gaz kaçırdığını anlarım. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Osman İ. ise belediye denetimlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Belediye zamanında kapatma işlemi yapsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme yetkimiz yok." dedi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa K.’yi “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden K.’yi ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gülden K. hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Gaz firması bölge sorumlusu Osman İ.’ye verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, 364 bin TL adli para cezasına çevrildi.