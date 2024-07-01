İzmir Torbalı'daki patlamada ölen Havin Ergin'in hikayesi hüzünlendirdi! Düğün için alışveriş yapacaktı

İzmir'deki bir lokantada meydana gelen tüp patlamasında hayatını kaybedenlerden Havin Ergin'in hikayesi duygulandırdı. Cenazelerini almak için gelen kuzeni Salih Ergin, "Düğünümüz vardı. Havin ve Seher de ayakkabı almak için çıkmışlardı" dedi.

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Lokantadaki tüp patlamasında ölenlerin yakınları cenazelerini almak için morga geldi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Torbalı ilçesinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 5 kişiden 4'ünün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Buradan yakınları tarafından teslim alınan Evin Aslan ile Birgül Sarılmaz kardeşlerin cenazeleri Torbalı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Subaşı Mezarlığına defnedilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKLAR

Yine aileleri tarafından alınan Dilek Bağ'ın cenazesi de Ayrancılar Mezarlığında toprağa verilecek.

Ruken Çağur'un cenazesi de defnedilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

Otopsi işlemi süren Havin Ergin'in cenazesi Menderes ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

HAVİN ERGİN VE SALİH ERGİN AYAKKABI ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Havin Ergin'in kuzeni Salih Ergin, olay günü kız isteme merasimi için Menderes ilçesinden Ayrancılar Mahallesi'ne geldiklerini hatırlattı.

Ölen Ergin ile ağır yaralı 19 yaşındaki Seher Ergin'in alışveriş için dışarı çıktığını anlatan Salih Ergin, "Seher hastanede yoğun bakımda yatıyor. Kız isteme merasimimiz vardı, oraya gidiyorduk. Bunlar ayakkabı almak için çıktılar. Tesadüf oradan geçerken patlama oluyor. Havin'i kaybettik, Seher de yoğun bakımda." dedi.

Ergin, Havin'in Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita Bölümü öğrencisi olduğunu, kendi işini kurmak için hayalleri bulunduğunu anlattı.

Ailecek olayın şokunu atlamadıklarını belirten Ergin, "Acımız büyük, Havin, 7 kardeşti ve en küçüğüydü." diye konuştu.