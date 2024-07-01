Torbalı'da facianın tespit çalışmaları başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş 63 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı. Bölge savaş alanına dönerken bölge drone kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün patlamasıyla sokak savaş alanına döndü. Olayda, Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı.

Soruşturma kapsamında, sanayi tüpünü değiştirdiği öne sürülen tüpçü M.K. dün gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan işletme sahibi G.K. de Menderes ilçesinde gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

CADDE GİRİŞLERE KAPATILDI

Patlamanın olduğu sokakta jandarmanın önlemi devam ediyor. Zarar gören iş yerleri ve evlerin olduğu caddeye giriş kapatılmış durumda.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, sabah saatlerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu da alanda çalışma yapmaya başladı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

ÇADIR KURDULAR

İş yeri ve evleri hasar gören vatandaşlar da bölgede bulunuyor.

Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara çay ve simit ikram edilirken, Torbalı Belediyesi ekipleri de çadır ve sandalye kurarak hak sahiplerinin bekleyeceği bir alan oluşturdu.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.