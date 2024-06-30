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İzmir'de korkutan anlar! Bir binada doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkutan anlar! Bir binada doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Torbalı'da bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlamanın bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

İzmir'de korkutan anlar! Bir binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var - 1. Resim

İzmir'de korkutan anlar! Bir binada doğal gaz patlaması: Yaralılar var - 2. Resim

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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