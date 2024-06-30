İzmir'de korkutan anlar! Bir binada doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir Torbalı'da bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Patlamanın bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
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