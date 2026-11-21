Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri ile ilgili odalar nezdinde bulunan tüm eski esnaf kayıtlarının Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi'ne 31 Ocak 2027'ye kadar taşınması gerekiyor. TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkârların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Esnaf ve sanatkârların elektronik ortama aktarılmamış tüm eski kayıtlarının 31 Ocak 2027'ye kadar Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi'nde (ESBİS) güncellenmesi önem taşıyor.

Bakanlıkça, esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarında yer almasına rağmen elektronik ortamdaki ESBİS'te bugüne kadar veri girişi ya da güncelleme işlemleri tamamlanmamış eski esnaf kayıtlarına yönelik çalışma yürütülüyor. Bakanlık bu kapsamda tüm esnaf örgütlerine bir yazı yollayarak, bu kayıtların güncellenmesi uyarısında bulundu.

Yazıya göre, söz konusu kayıtların güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacıyla sistem üzerinde iyileştirme ve veri standardizasyonu yapılacak.

SON GÜN 31 OCAK!

Esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleri ile ilgili odalar nezdinde bulunan tüm eski esnaf kayıtlarının incelenerek eksiklerinin giderilmesi ve sisteme işlenmesi çalışmalarının en geç 31 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Bu doğrultuda 1 Şubat 2027 itibarıyla eski esnaf kayıt ekranı ESBİS üzerinden erişime kapatılacak ve bu tarihten sonra söz konusu ekran üzerinden herhangi bir kayıt veya güncelleme işlemi yapılamayacak.

Bakanlık, yazısında, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına mahal verilmemesi adına, birlikler ve bağlı odalardan konuya ilişkin ivedilikle çalışma yapmalarını ve azami hassasiyet göstermelerini talep etti.

"SEKTÖRÜN SAĞLIKLI VERİ ALTYAPISINA SAHİP OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ESBİS'in devreye alınmasından önceki dönemlere ait, elektronik ortama aktarılmamış veya güncelleme işlemleri tamamlanmamış kayıtların güncel ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Yiğiner, Konfederasyon olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesini önemsediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkârların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına yol açılmaması için birliklerimizin, sicil müdürlüklerimizin ve odalarımızın gerekli inceleme ve güncelleme çalışmalarını 31 Ocak 2027 tarihine kadar titizlikle tamamlamaları gerekiyor."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala