Akaryakıt fiyatlarına iki gün üst üste gelen indirimin ardından benzin ve motorin arasındaki litre fiyatı farkı 20 TL'yi aştı. 50 litrelik deponun dolum maliyetinde ise iki yakıt arasındaki fark 1.025 TL'ye ulaştı.

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından önce motorin, ardından benzin fiyatlarında indirime gidildi.

MOTORİN VE BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 20 Kasım itibarıyla 6 lira 58 kuruş indirim uygulanırken, 21 Kasım Cumartesi günü de benzinin litre fiyatı 2 lira 95 kuruş geriledi.

Benzin ve motorin arasındaki makas 20 TL'yi aştı! 1 depoda 1.025 TL'lik fark

BENZİN VE MOTORİN ARASINDAKİ FARK 20 TL'Yİ AŞTI

İndirimlerin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 68,40 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 88,90 TL'ye geriledi. Böylece iki yakıt türü arasındaki litre fiyatı farkı 20 lira 50 kuruşa ulaştı.

1 DEPODA 1.025 TL FARK!

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki fiyatlar baz alındığında 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti benzinde 3 bin 420 TL, motorinde ise 4 bin 445 TL oluyor. Bir deponun motorinle doldurulması, benzinli araca kıyasla 1.025 TL daha pahalıya geliyor.

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21 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 68.40 88.90 50.70 İstanbul Anadolu 68.20 88.70 50.10 Ankara 69.40 90.00 50.79 İzmir 69.60 90.20 50.70

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