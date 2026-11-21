Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemi anlatan İspanyol yıldız, Galatasaray'ın büyüklüğüne ve Türkiye'deki futbol tutkusuna dikkat çekti. Mata, ezeli rakiplerle oynanan derbilerin kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Juan Mata, profesyonel futbol kariyerini noktalamasının ardından sarı-kırmızılı takımda geçirdiği günlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, Galatasaray'ın büyüklüğüne ve Türkiye'deki futbol tutkusuna dikkat çekerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbilerin kariyerindeki özel yerini anlattı.

Juan Mata’dan Türkiye itirafı: Orada futbol din gibi

"GALATASARAY DEVASA BİR KULÜP"

Galatasaray'da forma giydiği dönemi değerlendiren 38 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Mata, "Galatasaray devasa bir kulüp. Büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyorsunuz ama bunu oraya gittiğinizde tam olarak idrak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Juan Mata’dan Türkiye itirafı: Orada futbol din gibi

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ADETA BİR DİN GİBİ"

Türkiye'deki futbol atmosferine ve üç büyükler arasındaki rekabete de değinen İspanyol yıldız, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki derbilerin kendisi için ayrı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Mata, "Türkiye'de futbol adeta bir din gibi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabetin, oynayabileceğiniz en zorlu maçlar olan o derbilerin bir parçası olmak, orada lig şampiyonluğu yaşamak ve futboldan keyif almak... Kariyerimde hem rekabet edip kazanmaya devam etmek hem de farklı kültürlerde yaşamak istediğim yeni bir dönemin başlangıcıydı." şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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