Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, "Süper Lig'de şu an en iyi santrfor kim?" sorusu üzerine Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Kocelispor'dan ayrıldıktan sonra bir diğer Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ye transfer olan Serdar Dursun, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında konuştu.

Serdar Dursun, bu sezon Gaziantep FK'de 8 maçta 260 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. (Fotoğraf: Instagram)

"ÇOK TEMİZ TEKNİĞİ YOK"

HT Spor'a röportaj veren 35 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de şu an en iyi santrfor kim?" sorusuna cevap verirken, son vuruş konusunda Nijeryalı oyuncudan önde olduğunu belirtti.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 11 maçta 819 dakika süre aldı ve 10 gol, 3 asistle oynadı.

Serdar Dursun, "Osimhen inanılmaz bir oyuncu; Kafa topları, agresifliği, liderliği, gol atma özelliği... Ancak çok temiz bir tekniği yok. Bence açık ara ligin en iyi forveti. Dünyada birçok takıma gidebilir; Real Madrid'de oynayabilir, Barcelona'da oynayamaz. Osimhen'le kendimi karşılaştırmam. O bambaşka bir dünya. Genel olarak her konuda benden daha iyi ama son vuruşum bence Osimhen'e göre daha iyi. Ceza sahasında zaten istatistikler ortada. Bunun için derin analiz lazım. Oynadığım dakikaya göre bakarsanız son 10 senede her ikinci maçta gol atan bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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