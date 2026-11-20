Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle müsabakaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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Galatasaray ile Samsunspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray, 12'nci haftaya lider durumda girdi. Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17'nci sırada yer aldı.

Okan Buruk

EKSİKLER

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında sakatlık yaşayan Macar Roland Sallai, Rus Aleksey Batrakov ile Kolombiyalı Davinson Sanchez'in durumu maç günü belli olacak.

Öte yandan sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başladı. Milli file bekçisi, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Samsunspor karşısında forma giyebilir.

Davinson Sanchez - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, sarı kart sınırında bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde 3'er sarı kartı bulunan Davinson Sanchez ve Roland Sallai, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Rafael Leao da 3 sarı kartla sınırda yer alıyor.

Rafael Leao

RAMS PARK'TA RAKİBİNİ KONUK EDEMEYECEK

Galatasaray, kendi stadı RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayamayacak. RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.

RAMS Park

SON 6 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı. Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0) ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

BATRAKOV PARLIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Rus Aleksey Batrakov, son dönemdeki performansıyla dikkati çekti. Batrakov, 4'ü Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 7 resmi maçta 6 gol attı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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