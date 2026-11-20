G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk için net konuştu. Üst üste beşinci şampiyonluğa koştukları bir dönemde Buruk’un acımasızca eleştirildiğini belirten Başkan Dursun Özbek, gazetemize verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı...

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda biteceği konuşulan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili net konuştu. Yazarımız Ali Naci Küçük’e açıklamalarda bulunan Özbek, üst üste beşinci şampiyonluğa giderken Buruk’un zaman zaman acımasızca eleştirilmesinden yakınırken “Benim Okan Buruk konusunda görüşüm çok net ve bellidir. Beraber geldik, beraber gideriz! Bu fikrimde hiçbir esneme veya değişiklik olmadı. Galatasaray Genel Kurulunun bize verdiği yetki süresi Mayıs 2028’de doluyor. Görev sürem boyunca da teknik direktörümüz Okan Buruk’tur!” ifadelerini kullandı.

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SÖZLEŞMEDEKİ OPSİYON

Okan Buruk’un sözleşmesiyle ilgili bilinmeyen bir detayı da açıklayan Başkan Dursun Özbek, “Kaldı ki bu sözleşme konusunda bilinmeyen bir nokta var. Okan Hoca ile yaptığımız sözleşmede +1 yıl opsiyon maddesi var. Kısacası sezon bittiğinde taraflar ‘devam’ kararı aldığında Okan Hoca’nın doğrudan devam etmesini sağlayacak bir sözleşme maddesi bulunuyor” dedi. Galatasaray’da yaşanan istifaların ardından sarı kırmızılı camiada erken seçim polemikleri ve iddiaları bulunsa da Başkan Dursun Özbek bu seçeneğe kapısını kapatmış durumda!

Okan Buruk

YAPACAKLARIMIZ BİTMEDİ

Üst üste dört yıl şampiyonluk yaşayan ve Türk futbolunda bu rekoru egale eden Galatasaray’da beşinci şampiyonluğu da camiaya yaşatmak istediklerini belirten Özbek, “Galatasaray Genel Kurulunun bize teveccühü ve bizim de verdiğimiz sözler var. Galatasaray’da gelecek adına çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya gibi Galatasaray’a önemli gelir sağlayacak, geleceğine katkı sunacak işler için mesai harcıyoruz. Bunu yaparken sportif başarı anlamında da Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kısaca gündemimizde erken seçim yok.” diye konuştu.

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