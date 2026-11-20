Manchester United'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer listesine aldığı iddia edildi. İngiliz devinin, Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun isteği doğrultusunda yıldız futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

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Michael Carrick ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

MANU LİSTESİNE ALDI

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için Osimhen'i transfer etmek istiyor. Benjamin Sesko'nun yokluğu ve Joshua Zirkzee'nin beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle golcü arayışına giren United'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığı aktarıldı.

POCHETTINO'NUN TERCİHLERİNDEN

Manchester United'ın transfer listesinde Victor Osimhen'in yanı sıra Vangelis Pavlidis, Serhou Guirassy ve Ivan Toney gibi isimlerin de bulunduğu aktarıldı. Haberde, Arjantinli teknik adamın gelecek sezon birlikte çalışmak isteyeceği futbolcular arasında Osimhen'in de yer aldığı ifade edildi.

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Premier Lig devi, devre arasında Osimhen için geliyor

GALATASARAY, OSIMHEN'İ BIRAKMIYOR

Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ı zorlu bir transfer sürecinin beklediği, Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği ve transferin kolay gerçekleşmeyeceği vurgulandı. İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde Nijeryalı golcü için şansını denemeyi planladığı iddia edildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, Napoli'den 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

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