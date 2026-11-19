Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tedavisi süren kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda takımla çalıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, savunma ve hücum antrenmanının ardından üç takımlı turnuvayla günü tamamladı.

UĞURCAN TAKIMLA ÇALIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yla oynadığı mücadelede omzundan sakatlanan ve tedavisi süren kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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