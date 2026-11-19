Galatasaray'da Uğurcan Çakır gelişmesi
Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tedavisi süren kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda takımla çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, savunma ve hücum antrenmanının ardından üç takımlı turnuvayla günü tamamladı.
UĞURCAN TAKIMLA ÇALIŞTI
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yla oynadığı mücadelede omzundan sakatlanan ve tedavisi süren kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.