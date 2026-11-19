Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini kırmak için sahaya çıkacak. Son 41 iç saha maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde serisini 42 maça çıkaracak. Galatasaray'ın önceki rekorunu sona erdiren teknik direktörün ise Okan Buruk olması dikkat çekiyor. İç saha maçının zemin sorunu sebebiyle Başakşehir'de oynanacak olması bu durumu daha da ilginç kılıyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 5 sezonda üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek kulüp rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında yenilmemesi halinde 42 maçlık yeni bir rekorun sahibi olacak.

Galatasaray, ligde sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.

Kaderin cilvesi: Galatasaray, iç saha rekorunu Başakşehirde kırabilir

ESKİ REKORU OKAN BURUK SONA ERDİRMİŞTİ

Galatasaray'ın daha önceki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi, 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlamıştı.

Bu seri, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında İstanbul Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle sona ermişti.

Söz konusu karşılaşmada Başakşehir'in teknik direktörlüğünü, bugün Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk yapıyordu.

Böylece Galatasaray'ın önceki rekorunu bitiren Buruk, bu kez sarı-kırmızılı takımın başında aynı rekoru kırma fırsatı yakaladı.

Kaderin cilvesi: Galatasaray, iç saha rekorunu Başakşehirde kırabilir

REKOR MAÇI RAMS PARK'TA OYNANMAYACAK

Galatasaray, tarihi rekor için sahaya kendi stadı RAMS Park'ta değil, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkacak.

RAMS Park'ın zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor karşılaşması bu statta oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, iç saha sahibi olarak mücadele edeceği karşılaşmada yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Kaderin cilvesi: Galatasaray, iç saha rekorunu Başakşehirde kırabilir

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE 78 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ

Galatasaray, Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de 78 iç saha maçına çıktı.

Bu karşılaşmalarda 66 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, yalnızca Giresunspor ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara karşı da iç sahada yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte yabancı teknik direktörlerin takımlarına karşı oynadığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, serinin 22. maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u konuk edecek.

BU SEZON SAHASINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ev sahibi olduğu 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

SÜPER LİG'İN REKORU TRABZONSPOR'DA

Süper Lig tarihinde en uzun iç saha yenilmezlik serisi ise Trabzonspor'a ait.

Bordo-mavililer, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar oynadığı 90 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 70 galibiyet ve 20 beraberlik elde etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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