Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Uluslar Ligi'nde Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile karşılaştığı mücadele öncesinde ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki sağ beki Roland Sallai'nin Macaristan Milli Takımı'nda sakatlandığı duyuruldu.

ISINMADA SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

Macaristan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; Uluslar Ligi F Grubu'ndaki Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sallai, kadrodan çıkarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 14 maçta görev alan Sallai, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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