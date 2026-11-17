Galatasaray'a Roland Sallai'den kötü haber
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Uluslar Ligi'nde Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile karşılaştığı mücadele öncesinde ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
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Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki sağ beki Roland Sallai'nin Macaristan Milli Takımı'nda sakatlandığı duyuruldu.
ISINMADA SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI
Macaristan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre; Uluslar Ligi F Grubu'ndaki Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sallai, kadrodan çıkarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 14 maçta görev alan Sallai, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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