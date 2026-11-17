Liglere verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı Venezuela'yı mağlup eden Rusya'da Aleksey Batrakov, maçta yaşadığı kısa süreli sakatlık sonrası sarı kırmızılı taraftarları korkuttu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Liglere verilen milli arada Rusya ile Venezuela hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aleksey Miranchuk'un attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrılan Rusya'da Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov yaşadığı sakatlıkla sarı kırmızılı taraftarlara korkulu anlar yaşattı.

BATRAKOV YERDE KALDI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın bir bölümünde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Batrakov'a ilk müdahale saha içinde yapılırken genç oyuncunun tedavisi saha kenarında devam etti.

Aleksey Batrakov'un saha kenarına geldiği an

TEDAVİNİN ARDINDAN SAHAYA DÖNDÜ

Saha kenarında tedavisi gerçekleştirilen Batrakov, yapılan kontrollerin ardından yeniden oyuna dahil oldu. Genç futbolcunun kısa süreli sakatlığı Galatasaraylı taraftarları endişelendirse de oyuna devam etmesi yüreklere su serpti. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala