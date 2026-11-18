Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Lesley Ugochukwu'nun ayrılık süreci çıkmaza girdi. Kiralık sözleşmeyi feshetmek isteyen sarı-kırmızılılara Burnley'den "Ya takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin" şartı geldi. Bu bedeli ödemek istemeyen yönetim, 7 maçta sadece 123 dakika şans bulan 22 yaşındaki orta saha için yeni formüller arıyor.

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için yürütülen fesih görüşmeleri, İngiliz kulübü Burnley'nin mali talepleri nedeniyle tıkandı. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini erken sonlandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin şartıyla karşılaştı.

BURNLEY'DEN 3 MİLYON EURO ŞARTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmek amacıyla Burnley yetkilileriyle temasa geçen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı. İngiliz kulübünün sarı-kırmızılılara, "Biz oyuncuyu size opsiyonla kiraladık. Ya Lesley'e bir takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin." mesajını ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ayrılık çıkmazı: İngilizlerden 3 milyon euroluk rest!

YÖNETİM YENİ FORMÜLLER ARIYOR

Burnley'nin talep ettiği 3 milyon euroluk fesih bedelini ödemek istemeyen Galatasaray kurmayları, ayrılık sürecini çözüme kavuşturmak için alternatif yöntemler üzerinde çalışmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için yeni bir kulüp bulunması dahil farklı formülleri değerlendirdiği belirtildi.

OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Süper Lig'de 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası kadro planlaması doğrultusunda bazı isimlerle vedalaşma kararı aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek planlamasında düşünülmeyen Ugochukwu, ayrılacak oyuncular listesinin ilk sırasında yer aldı. Sezon başında takımın orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla transfer edilen Fransız ön libero, sergilediği performansla teknik ekibin beklentilerinin uzağında kaldı. Forma şansı bulduğu bölümlerde istikrar sağlayamayan genç oyuncu, kadro derinliği içinde geri planda kaldı.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ayrılık çıkmazı: İngilizlerden 3 milyon euroluk rest!

7 MAÇTA 123 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu maçlarda yalnızca 123 dakika sahada kalabilen 1,90 boyundaki futbolcu, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

SATIN ALMA OPSİYONU 22,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Burnley ile yaptığı anlaşma kapsamında Ugochukwu için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. İki kulüp arasındaki sözleşmede Fransız futbolcu için 22,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ayrılık çıkmazı: İngilizlerden 3 milyon euroluk rest!

SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Bonservisi İngiltere temsilcisi Burnley'de bulunan Lesley Ugochukwu'nun kulübüyle olan mevcut kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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