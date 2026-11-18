Süper Lig'e verilen milli araya lider giren Galatasaray, zemin sorununu aşmaya çalışırken bir taraftan da sakatlık şoku yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, ve Rafael Leao ardından Roland Sallai ile Davinson Sanchez de sakatlık yaşadı. Macaristan Milli Takımı'nda Sallai son anda ilk 11'den çıkarılırken, Kolombiya forması giyen Sanchez ise karşılaşmanın 24. dakikasında oyundan alındı.

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Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte, sakat oyuncular listesine iki isim daha eklendi.

Roland Sallai ve Davinson Sanchez, milli takımlarının karşılaşmalarında yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle teknik heyeti endişelendirdi.

SALLAI SON ANDA İLK 11'DEN ÇIKARILDI

Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlaması planlanan Roland Sallai, maç öncesinde sakatlık yaşadı.

Isınma hareketleri sırasında sakatlanan deneyimli futbolcu, teknik heyetin son dakika kararıyla ilk 11'den çıkarıldı.

Sallai'nin sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SANCHEZ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez de Kolombiya Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Sanchez, 23. dakikada yüzüne aldığı darbenin ardından yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kolombiyalı savunmacının maça devam edemeyeceği belirlendi.

Sanchez, 24. dakikada yerini Jhon Lucumi'ye bıraktı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Sallai ve Sanchez'in sağlık durumlarına ilişkin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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UĞURCAN ÇAKIR SAMSUN MAÇINDA YOK

Galatasaray'da sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Uğurcan Çakır oldu.

A Milli Takım kadrosundan omuz sakatlığı nedeniyle çıkarılan tecrübeli kalecinin, Samsunspor karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Uğurcan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Aston Villa karşılaşmasında yeniden kaleye geçmesinin beklendiği belirtildi.

Samsunspor mücadelesinde ise kaleyi Jankat Yılmaz'ın koruması bekleniyor.

OSIMHEN VE LEAO'NUN DÖNÜŞÜ UZAYACAK

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun da Samsunspor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Osimhen'in ayrıca Aston Villa karşılaşması ile Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Sağ üst arka adalesinden sakatlanan Rafael Leao'nun ise Aston Villa ve Beşiktaş maçlarının yanı sıra Rizespor, AEK ve Eyüpspor karşılaşmalarında da forma giyemeyeceği aktarıldı.

BATRAKOV DA SAKATLANDI

Galatasaray'da sakatlık yaşayan oyuncular arasına Batrakov da katıldı.

Rusya Milli Takımı'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Peş peşe gelen sakatlık haberlerinin ardından Galatasaray teknik heyeti, Samsunspor karşılaşması öncesinde oyuncuların sağlık durumlarına ilişkin gelişmeleri bekliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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