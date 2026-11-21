Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı bulunan 7 futbolcunun son durumlarını açıkladı. Söz konusu isimlerden 2'sinin, 30 Kasım Pazartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş derbisinden forma giymeleri beklenmiyor.

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Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşünde Galatasaray, bugün Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlarken; sakatlığı bulunan isimlerle ilgili açıklama yapıldı. Yedi futbolcudan 2'sinin, gelecek hafta oynanacak dev derbide forma giyeme ihtimalleri zor görünüyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 11 hafta sonunda 28 puanla lider durumda bulunuyor.

SALLAI VE JAKOBS YOK

A Spor'da yer alan habere göre; Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Rolland Sallai ve idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve çekilen MR’ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs; Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında takımdaki yerlerini alamayacak.

Ismail Jakobs

ÜÇ YILDIZ SAHADA

Rus 10 numara Aleksey Batrakov, deneyimli stoper Davinson Sanchez ve milli kaleci Uğurcan Çakır ise Samsunspor maçında forma giyebilecek.

Aleksey Batrakov

OSIMHEN DERBİYE YETİŞİYOR, LEAO BELİRSİZ

Victor Osimhen'in gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun ise 8 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçına yetiştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Rafael Leao

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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