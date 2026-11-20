Galatasaray, milli takım arasında sakatlık yaşayan Roland Sallai'nin tedavisine başlandığını, Davinson Sanchez, Aleksey Batrakov ve Uğurcan Çakır'ın ise takımla çalıştığını açıkladı. Antrenmanda şut çalışmasında sakatlanan Ismail Jakobs'ta ise orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

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Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesi 7 oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

JAKOBS DA SAKATLIK KERVANINA KATILDI

Yıldız futbolcular Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun yanı sıra milli takımlarda sakatlık yaşayan Roland Sallai, Uğurcan Çakır, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in son durumları paylaşıldı. Son idmanda şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un MR’ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Ismail Jakobs

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şöyle:

"Rusya’nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan ve dünü tedaviyle geçiren Aleksey Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla çalıştı.

Kolombiya’nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Davinson Sánchez, dün ve bugün yapılan tedavisinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai’nin tedavisine başlandı.

Roland Sallai

Son idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs’un tedavisine başlandı.

Milli takımda sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Geçen hafta sol dizinden artroskopik bir cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.

Victor Osimhen

Tedavisine devam edilen Rafael Leão, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla, 10 günlük bir periyot için Doha Aspetar’da çalışmalarını sürdürecektir."

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