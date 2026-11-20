Galatasaray'da RAMS Park için yoğun mesai: Zeminin son hali ortaya çıktı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve onarım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, devam eden çalışmalar sebebiyle Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan müsabakanın ardından Galatasaray, Seyrantepe'de bulunan RAMS Park'ın zeminiyle ilgili sorunları gidermek için çalışmalara başlamıştı. Bakım ve onarım çalışmaları, gündüz ve gece yoğun şekilde sürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, zemin çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor müsabakasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.
HEDEF ASTON VILLA MAÇI
Galatasaray, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile yapacağı maça kadar zemini daha iyi hale getirmeyi planlıyor.