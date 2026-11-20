Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve onarım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, devam eden çalışmalar sebebiyle Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

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Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan müsabakanın ardından Galatasaray, Seyrantepe'de bulunan RAMS Park'ın zeminiyle ilgili sorunları gidermek için çalışmalara başlamıştı. Bakım ve onarım çalışmaları, gündüz ve gece yoğun şekilde sürüyor.

RAMS Park'ta yapay güneş ışığı (suni ışıklandırma) sistemi uygulanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, zemin çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Süper Lig'in 12'nci haftasındaki Samsunspor müsabakasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.

Galatasaray-Samunspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Galatasaray, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile yapacağı maça kadar zemini daha iyi hale getirmeyi planlıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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