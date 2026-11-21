Sarı kırmızılı takımın iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden Buruk, Samsunspor’a yenilmezse seriyi 42 maça çıkaracak tarihe geçecek…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Millî ara dönüşünde artık gözler lige çevrildi. Lider Galatasaray, bugün Samsunspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçta kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son beş sezonda üst üste dört kez şampiyon olan ve birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başarının daha eşiğinde bulunuyor. 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe’ye yenildikten sonra ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmemesi hâlinde sahasındaki namağlup serisini 42 maça çıkararak rekor kıracak.

Okan Buruk

BİTİRDİĞİNİ BAŞLATTI

Sarı-kırmızılı takım, önceki 41 maçlık yenilmezlik serisini Igor Tudor ve Fatih Terim yönetiminde elde etmişti. Tudor’la 10 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılılar, daha sonra takımın başına geçen Fatih Terim’le seriyi 41 maça çıkarmıştı. O yenilmezlik serisini sonlandıran isim ise o dönemde Başakşehir’in başında olan Okan Buruk’tu. Tesadüfe bakın ki Okan Buruk, Terim’in rekorunu Terim’in adını taşıyan statta kırabilir! Zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Galatasaray, Samsunspor’a yenilmezse Okan Buruk, namağlup serisini 42 maça çıkarıp bir kez daha tarihe geçecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala