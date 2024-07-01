Torbalı'daki facianın perde arkası ortaya çıktı

Torbalı'daki faciada sanayi tipi tüpün cumartesi günü takıldığı ve lokantanın patlamanın yaşandığı gün kapalı olduğu öğrenildi. Ayrıca işletmenin doğalgaz aboneliğinin de bulunmadığı aktarıldı. Görgü tanıklarının ortak ifadesi ise "Bomba eylemi sandık" oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı facianın detayları gelmeye devam ediyor. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma olay yeri inceleme ekipleri patlamanın yaşandığı iş yeri ve çevresindeki çalışmalarını tamamladı.

İlk bilgilere göre patlamaya neden olan sanayi tipi tüpün cumartesi günü takıldığı, gece yapılan temizliğin ardından işletmenin kapatıldığı, patlamanın yaşandığı pazar günü de lokantanın hizmet vermediği bilgisine ulaşıldı.

İşletmenin ayrıca doğalgaz aboneliğinin bulunmadığı belirtildi.

EVLERDE HASAR TESPİTİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İzmir Valiliğince oluşturulan hasar tespit komisyonu, patlamanın yaşandığı bölgede zarar gören dükkan ve araçların hasarlarının tespitini tamamladı. Ekipler, evlerde oluşan hasarların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamada yaralanan 6 kişinin tedavileri ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamada evleri zarar gören 25 kişi ise Torbalı Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi G.K. ile tüpü değiştiren M.K'nin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık (34) da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi.

2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonra da hastaneye götürdük. Ben de hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.

"BOMBA EYLEMİ SANDIK"

Hamile olan eşinin de hastanede denetim altında tutulduğunu ifade eden Ali Kıcık, "2 yaşındaki çocuğumu plastik cerrahiye sevk ettiler. Biz bomba sandık yani. O kadar etkiliydi ki bomba eylemi falan sandık. Binanın 2. katındaydım, bizim binada da hasar var" ifadelerine yer verdi.

"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray da, "Ben normalde şu karşı bina oturuyordum. Orada benim salon camı da patladı bu basınçla. Ben dışarı baktığımda o anda, toz dumandı, mahşer yeri gibiydi her taraf. Arabanın üstüne duvar yıkılmıştı. Yaralılara müdahale ettik ama çok kötüydü. Cam kırıkları her tarafı kesmiş insanların. Bu kadar büyük bir tüp patlamasını duymadık da görmedik de" dedi.

Öte yandan, patlama sonrası gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin tüpünü değiştiren M.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, patlamadan ölenlerin bazılarının bugün toprağa verilmesi bekleniyor.