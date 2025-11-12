Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcak saatler yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 AĞIR YARALI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan R.B. ve M.G.'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Güzel doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.