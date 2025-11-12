Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var

Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde feci bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcak saatler yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 AĞIR YARALI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan R.B. ve M.G.'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Güzel doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var - 2. Resim

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

