Diyarbakır'da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan bir halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan kazada, freni patlayan halk otobüsü kontrolünü kaybederek durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarptı.

Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

