Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan bir halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarptı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan kazada, freni patlayan halk otobüsü kontrolünü kaybederek durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar