Diyarbakır'da utandıran görüntüler! Veliler, okulda öğretmen darbetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda geçtiğimiz pazartesi günü iddiaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin kavga ettiğini gördü.

"ÖĞRETMEN BİZİ DÖVDÜ" DEMİŞLER

Öğrencilerin yanına giden öğretmen çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletti. Olayın ardından okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edilen öğretmen R.S., daha sonra evine geçti. Ertesi gün okula gelen öğretmen, çocukların velileri ile karşılaştı.

VELİ, ÖĞRETMENİ DARBETTİ

Durumu anlatıp velileri bilgilendirmek isteyen öğretmen, velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye tokat atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine yürüdü. Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı okulda geçtiğimiz yıl bir kadın öğretmenin çıkışta bıçaklandığı öğrenildi.