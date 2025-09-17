Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül Cuma günü Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti.

ÖLMEDEN AİLESİNE MESAJ ATMIŞ

Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı. Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.