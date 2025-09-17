Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış

Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı. Genç kadının kazadan hemen önce ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde bir mesaj attığı ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül Cuma günü Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti.

ÖLMEDEN AİLESİNE MESAJ ATMIŞ

Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı. Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış - 1. Resim

TUTUKLANDI

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

