Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden doktor tutuklandı! Ölmeden hemen önce mesaj atmış

Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı. Genç kadının kazadan hemen önce ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde bir mesaj attığı ortaya çıktı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül Cuma günü Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti.
Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı. Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.
Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
