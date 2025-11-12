Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun'da 'sahte kahve operasyonu': 1 milyon 200 bin liralık ürün ele geçirildi

Samsun'da 'sahte kahve operasyonu': 1 milyon 200 bin liralık ürün ele geçirildi

- Güncelleme:
Operasyon, Samsun, Jandarma, İlkadım, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın işyerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

 

