Irkçı Bakanları işbaşında! Hamas'ın lider kadrosuna tehdit

Irkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehdit

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze’deki ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, Hamas’ın yurt dışındaki lider kadrosunu tehdit etti.

Hamas’ın “gerek takım elbise giyenler gerekse tünelde saklanan” diye nitelediği liderlik kadrosu için “herhangi bir dokunulmazlık bulunmadığını” öne süren Katz, Hamas’ın yurt dışındaki liderlerini de tehdit etti.

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükûmeti devireceklerini söyledi.

Ben-Gvir, Netanyahu’nun “Hamas’ı ortadan kaldırma hedefinden” vazgeçmesi hâlinde hükûmetin var olma hakkının bulunmadığı tehdidinde bulundu.

