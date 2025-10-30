Irkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehdit

Hamas’ın “gerek takım elbise giyenler gerekse tünelde saklanan” diye nitelediği liderlik kadrosu için “herhangi bir dokunulmazlık bulunmadığını” öne süren Katz, Hamas’ın yurt dışındaki liderlerini de tehdit etti.

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükûmeti devireceklerini söyledi.

Ben-Gvir, Netanyahu’nun “Hamas’ı ortadan kaldırma hedefinden” vazgeçmesi hâlinde hükûmetin var olma hakkının bulunmadığı tehdidinde bulundu.