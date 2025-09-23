Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akıllara durgunluk veren olay! 13 yaşındaki çocuk uçağın iniş takımlarına saklanarak Kabil'den Yeni Delhi'ye uçtu

Akıllara durgunluk veren olay! 13 yaşındaki çocuk uçağın iniş takımlarına saklanarak Kabil'den Yeni Delhi'ye uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afganistan'da 13 yaşında bir çocuk, yolcu uçağının iniş takımları yuvasında saklanarak başkent Kabil'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar gitti.

13 yaşındaki bir çocuğun Afganistan'ın başkenti Kabil'den Yeni Delhi'ye uçağın iniş takımlarının yuvasında uçması, duyanları şaşkına çevirdi. 

GİZLİCE YOLCULARIN ARASINA SIZDI

Indian Express gazetesinin haberine göre, adı paylaşılmayan Afgan çocuk, Kabil Havalimanı'na gizlice girerek yolcuların arasına karıştı.

UÇAĞIN ARKA TEKERLEK YUVASINA SAKLANDI

Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, uçağın arka tekerlek yuvasına saklandı. Burada tehlikeli bir yolculuk yapan 13 yaşındaki çocuk, Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na kadar geldi.

Uçağın inişi sonrası "pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı" belirlenen çocuk, yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak sorgulandı.

Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını söyledi.

TAHRAN'A GİTMEK İSTEMİŞ

Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı.

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre, çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

