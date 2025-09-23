İngiltere'de bir ailenin çaresiz bekleyişi: Çocukları, kablolardan halılara her şeyi yiyor

İngiltere’nin Cumbernauld bölgesinde yaşayan aile, 6 yaşındaki otizmli oğullarına pika sendromu teşhisi konulmasıyla hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. Anne Leigh Murphy ve eşi, oğullarının sürekli olarak evdeki eşyaları yeme eğiliminde olduğunu belirterek güvenli bir alan oluşturabilmek adına belediyeden sosyal konut talebinde bulundu.

DUVAR KAĞITLARI, HALILAR, KABLOLAR...

Oğlunun davranışlarını kontrol altında tutmak için sürekli gözetim gerektiğini söyleyen annesi, ''Her şeyi mahvediyor. Onu koyabileceğimiz güvenli bir yer yok'' dedi. Daily Mail’e konuşan aile, ''Steven, duvar kağıtları, halılar, elektrik kabloları ve alçı paneller dahil olmak üzere evdeki birçok eşyayı yiyor.'' ifadelerinde bulundu.

''BİR SANİYE BİLE SIRTINIZI DÖNEMEZSİNİZ''

Oğlunun sağlık durumu nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldığını belirten anne Murphy, ''Bir saniye bile sırtınızı dönemezsiniz. Akşam yemeğine bakmak için arkanı döndüğünde duvar kağıdının koptuğunu görüyorsun. Mutfaktaki her şey kilitli.'' şeklinde konuştu.

Altı yaşındaki oğullarına 'Yıkıcı Ralph' lakabı taktıklarını söyleyen anne, çocuğun oldukça sevgi dolu olduğunu vurgulayarak güvenliği için yetkililerden acil yardım beklediklerini şu sözlerle ifade etti:

''Onun odasının güvenli bir alan olduğunu bilmek, uyuyabileceğim anlamına geliyor. (Bu olursa) 6 yıl sonra ilk kez nefes alabileceğim ve onun iyi olduğunu bileceğim.''

Aile, özel çocukları için tek katlı bir ev talep ediyor. Steven’ın odasında özel alçı paneller ve havalandırma sistemi kurarak hem eşyaların zarar görmesini hem de duvarlara tırmanmasını engellemeyi planlıyor.

''UYGUN KONUTU BULMAK ZAMAN ALABİLİR''

Kuzey Lanarkshire Konseyi sözcüsü, ailenin durumunu anladıklarını ve sosyal hizmet görevlileriyle iş birliği içinde olduklarını kaydetti. Bölgede uygun bungalov tipi konutların sınırlı sayıda olduğuna dikkat çeken sözcü, konut dernekleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Öte yandan yetkililer, doğru mülkü bulmanın zaman alabileceğini bildirdi.

PİKA SENDROMU NEDİR?

Pika sendromu, besin değeri olmayan maddeleri yeme isteği ile ortaya çıkan ciddi bir yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Toprak, kireç, saç veya kağıt gibi maddeleri tüketme eğilimi bu hastalığın en bilinen belirtileri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, pika sendromunun özellikle çocuklarda, hamile kadınlarda ve demir eksikliği yaşayan kişilerde daha sık görüldüğünü belirtiyor. Tedavi edilmeyen vakalarda bağırsak tıkanıklığı, zehirlenme veya enfeksiyon gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor.