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Erden Timur'u dolandırıcılıkla suçlamıştı! Ahmet Dursun'dan yeni açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erden Timur&#039;u dolandırıcılıkla suçlamıştı! Ahmet Dursun&#039;dan yeni açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 100'üncü yılda şampiyonluk kupasını kaldırdığı kadroda yer alan Ahmet Dursun, Galatasaray'da 2022-2024 yılları arasında Sportif A.Ş. Başkanvekili görevini sürdüren Erden Timur tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Konu hakkında yeni bir açıklama yapan eski milli futbolcu, Timur'dan özür diledi.

Futbola Alman kulübüSG Wattenscheid 09'da başlayan; Türkiye'de Beşiktaş, İstanbulspor, Kocaelispor ve Adanaspor gibi takımlarda forma giyen Ahmet Dursun, Haziran 2024'te Galatasaray yönetimindeki görevinden ayrılan Erden Timur hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı. 47 yaşındaki eski futbolcu, geçtiğimiz mart ayında yaptığı sert açıklamaların aksine bu sefer Timur'dan özür dilemesiyle gündeme geldi.

Erden Timur'u dolandırıcılıkla suçlamıştı! Ahmet Dursun'dan yeni açıklama - 1. Resim

"ERDEN BEY HAKKINI HELAL ETSİN"

Ahmet Dursun, Arma Spor’da katıldığı programda, “Erden Timur’dan özür diliyorum, hakkını helal etsin. O olay Erden Bey'le ilgili değilmiş. Başkasıtarafından dolandırıldığımızı hatta Erden Bey'in bize kira yardımı yaptığını öğrendik. Hakkını helal etsin, özür dileriz” dedi.

"AYAĞIM TUTULDU DEDİ, BİR DAHA GÖRÜŞEMEDİK"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Erden Timur'un şirketi NEF'ten bir yer satın aldığını; bu yerin yarı bedelinin elden, toprak sahibine ödetildiğini söylemişti. Dursun, Timur ile bu konu hakkında özel bir görüşme yaptıklarını ve görüşme sırasında Timur'un "Ayağım tutuldu" diyerek gittiğini ve bir daha görüşemediklerini iddia etmişti.

Erden Timur'u dolandırıcılıkla suçlamıştı! Ahmet Dursun'dan yeni açıklama - 2. Resim

"BATAK BİR ADAM"

Ahmet Dursun, "Zamanında bir gayrimenkul aldık. Erden Timur batak bir adam. Aynı zamanda da farklı bir şekilde para kazanma yolunu bulmuş bir adam. Şimdi Galatasaray'da yaptıklarını anlatmıyorum. Galatasaraylılar zaten çok iyi bilir. Kendi firmaları üzerinden yaptıkları vs." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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