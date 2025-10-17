Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Çin açıklaması! "Beni zorladılar" diyerek duyurdu

Trump’tan Çin açıklaması! "Beni zorladılar" diyerek duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Trump’tan Çin açıklaması! &quot;Beni zorladılar&quot; diyerek duyurdu
Donald Trump, Çin, Şi Cinping, Tarife, Ekonomi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceklerini duyurdu. Trump ayrıca, "%100 tarife sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

TRUMP: Şİ İLE İKİ HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki hafta içinde görüşeceğiz" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, "%100 tarife sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

Ayrıntılar geliyor… 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

