Mango’nun kurucusu İsak Andic'in ölümünde şok iddia! Oğlu cinayet şüphelisi

Ünlü moda markası Mango, dün müşteri verilerini çaldırmasının ardından bugün ise başka bir skandalla gündeme geldi.

Mango’nun kurucusu İsak Andic Ermay, 14 Aralık 2024’te İspanya’nın Katalonya bölgesinde çıktığı dağ gezisi sırasında dengesini kaybederek 150 metreden düşmüş, 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

OĞLU ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Ermay’ın ölümü ilk olarak kaza olarak değerlendirildi. Ancak soruşturma boyunca elde edilen bulgularda, oğlu Jonathan’ın ifadesindeki tutarsızlıklar dikkat çekti. İspanyol medyasına yansıyan haberlerde, 44 yaşındaki Jonathan’ın tanık olmaktan çıkarılarak, şüpheli konumuna geçtiği kaydedildi.

İFADELERİ ÇELİŞİYOR

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anıyla ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını ve olay yerinden toplanan delillerle çeliştiğini aktardı. Ayrıca, Andic’in uzun süredir birlikte olduğu Estefania Knuth’un verdiği ifadede, baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğuna dair cümleler dikkat çekti.

Aileden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

MANGO'NUN KURUCUSU ISAK ANDIC ERMAY KİMDİR?

1953 yılında Türkiye’de Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğan Andic, genç yaşta ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etti. İş hayatına tekstil ürünleri satarak başlayan Andic, 1984 yılında Barselona’da Mango markasını kurdu. Modern, ulaşılabilir ve uluslararası çizgide tasarımlar sunan Mango, kısa sürede küresel bir marka haline geldi. Andic, aynı zamanda İspanya’nın en zengin iş insanları arasında yer almaktadır.