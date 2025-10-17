Fransa'da şok olay! 12 yaşındaki çocuğa işkence ederek ölüme terk etti

27 yaşındaki Dahbia Benkired, üç yıl önce Fransa'da yaygın bir dehşete yol açan bir davada 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmesi, ağır tecavüz, işkence ve barbarlık eylemiyle suçlanıyor. Cezayir doğumlu Benkired'in Fransa'da kalma hakkının bulunmadığı ve iki ay önce ülkeyi terk etmesi emredildiği ortaya çıkınca aşırı sağ, cinayet üzerinden siyasi sermaye elde etmeye çalıştı. Daviet, okuldan birkaç yüz metre yürüdü ve 14 Ekim 2022 Cuma günü, ailesinin binanın kapıcıları olduğu Paris'in 19. bölgesindeki evine vardı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

The Guardian'ın haberine göre; Binanın güvenlik kamerası kayıtları, evsiz ve işsiz olan ancak kız kardeşinin evinde kalan Benkired'in, hemen sonra binanın önünde Lola ile buluştuğunu gösteriyor. Daviet'in ailesi, kızları eve gelmeyince alarma geçti. Bir buçuk saat sonra Benkired, binanın giriş holünde, aralarında büyük bir sandığın da bulunduğu bavullarla çevrili halde görüntülendi.

Olaylar hakkında karmaşık ifadeler verdiği iddia edilen Benkired, çeşitli psikiyatrist ve psikologlar tarafından muayene edildi, ancak yargılanmaya hazır olduğuna karar verildi. Son üç yıldır Paris'in güneyindeki Fresnes Hapishanesi'nde tutuluyor.

SİYASİ ÇALKANTILAR YAŞANIYOR

Cinayetten kısa bir süre sonra, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Meclis'i, iddia edilen katilin düzensiz göçmen statüsünü siyasi sermayeye dönüştürmeye çalıştı. Sağcı Les Républicains'ten Éric Pauget, parlamentoda yaptığı açıklamada, Lola'nın Fransa'nın göç konusundaki iddia edilen zayıflığı nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. Ancak merkezci hükümetin bakanları, milletvekillerine "biraz nezaket göstermeleri" çağrısında bulundu.

Dönemin Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti, onları "küçük siyaset" yapmakla ve siyasi söylemlerini ilerletmek için "12 yaşında bir kızın tabutunu" kullanmakla suçladı.

Fransa'da, bir başkasına şiddet, zorlama, tehdit yoluyla uygulanan her türlü cinsel penetrasyon eylemi tecavüz olarak kabul ediliyor. Benkired, suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılacak.