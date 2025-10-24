Uzayda 'siyah kuğu' senaryosu! Güneş'in arkasında gizlenen gizemli cisim!

Yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın, yüksek eksantrik yörüngesi boyunca Güneş’e en yakın noktaya (perihelion) ulaşmasının 29 Ekim’de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hafta başında ise Güneş kavuşumuna ulaşarak Dünya’dan bakıldığında Güneş’in tam karşı tarafında konumlandı.

Bilim insanları, diğer bir yıldız sisteminden gelen bu sıra dışı ziyaretçinin büyük ölçüde karbondioksit buzundan oluşmuş bir kuyruklu yıldız olduğuna dair önemli kanıtlar topladı. Bununla birlikte Harvard Üniversitesi’nden astronom Avi Loeb, cismi büyük bir “ana gemi” olarak nitelendirerek, akıllı bir dünya dışı uygarlık tarafından gönderilmiş olabileceği şüphesini sürdürmektedir.

GÜNEŞ'İN ARKASINDA GİZLENEN MUHTEMEL UZAY ARACI

Loeb, cismin olağan dışı özelliklerini, büyüklüğünden Mars’a olan yakın geçişine kadar pek çok açıdan vurgulamaktadır. Yeni bir blog yazısında Loeb, eğer 3I/ATLAS bir uzay aracı ise, Güneş’in güçlü çekim kuvvetinden hız kazanmak veya yavaşlamak için faydalanabileceğini ve bu sırada Güneş’in arkasına saklanabileceğini öne sürdü.

Loeb, bu cismin perihelion sırasında hızını artırmasının, uzay yolculuğunda önemli bir fiziksel ilke olan Oberth etkisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Buna göre bir roket motoru, yörüngesel hızın en yüksek olduğu anda yakıtını yakarsa enerji verimliliği maksimuma çıkar. Loeb, eğer 3I/ATLAS büyük bir ana gemiyse, perihelion sırasında küçük uzay araçları veya gözlem cihazları salarak Güneş Sistemi’ni inceleyebileceğini de ekledi.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Loeb, cismin perihelion tarihinin, Dünya tabanlı teleskoplar tarafından görülemediği bir döneme denk gelmesini de dikkat çekici bulmaktadır ve bunun tesadüf mü yoksa kasıtlı bir yörünge tasarımı mı olduğunu sorgulamaktadır.

Bilim camiası genel olarak Loeb’un bu hipotezine şüpheyle yaklaşmaktadır. NASA’nın Güneş Sistemi küçük cisimleri baş bilim insanı Tom Statler, The Guardian’a yaptığı açıklamada, 3I/ATLAS’ın kuyruklu yıldız gibi davrandığını ve bilinen kuyruklu yıldızlara çok benzediğini ifade etmiştir.

Loeb, cismin teknolojik kökenli olma olasılığının düşük olduğunu kabul etmekle birlikte, gözlem yapmayı ve bu ihtimali tamamen göz ardı etmemeyi sürdürmektedir. Blog yazısında, 3I/ATLAS’ın Kasım ve Aralık 2025 boyunca gözlemlenerek olağan dışı aktivitelerinin veya ondan çıkan yeni nesnelerin izlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Şu aşamada 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla doğal bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülmekte, ancak muhtemel bir Oberth manevrasının “siyah kuğu” etkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır; çünkü gerçekleşmesi düşük olasılıklı olsa da, insanlık açısından büyük sonuçlar doğurabilecek bir durumdur.