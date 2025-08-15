Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti

- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Muğla eski Milletvekili Ali Boğa, Fethiye'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından bir kişi tutuklanırken, AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti.

24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer-Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha mevkiinde ekmek almak için yolun karşısına geçen 24'üncü dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya, V.K.'nın kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı.

AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Boğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti - 2. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü V.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti - 3. Resim

Kazayı duyan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya,  AK Parti il, ilçe yöneticileri ve yakınları olay yerine akın etti.

AK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı
